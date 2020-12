Grecia-Egitto: pubblicato su sito Onu accordo per delimitazione confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto da Grecia ed Egitto per la delimitazione dei confini marittimi tra i due Paesi è stato pubblicato oggi sulla pagina web della divisione delle Nazioni Unite per gli affari oceanici e il diritto del mare da parte dell'ufficio legale del segretariato Onu. Lo ha riferito il ministero degli Esteri di Atene con una dichiarazione ricordando che l'accordo è stato firmato dai ministri degli Esteri dei due Paesi, rispettivamente Nikos Dendias e Sameh Shoukry, al Cairo il 6 agosto 2020. L'accordo designa una Zona economica esclusiva nel Mediterraneo orientale, che a sua volta conferisce ai due paesi i diritti sulle risorse naturali della regione. Fonti diplomatiche elleniche, riprese dai media di Atene, sottolineano l'importanza delle pubblicazione sul sito dell'Onu sia per la rapidità con la quale è avvenuta sia per il fatto che il presidente dell'Assemblea generale dell'Onu, Volkan Bozkir, è cittadino turco. Si tratta del primo accordo pubblicato sulla delimitazione delle zone marittime tra la Grecia e un paese vicino in quattro decenni. Non appena entrerà in vigore, verrà pubblicato un accordo analogo firmato con l'Italia, ricordano i media greci. (Gra)