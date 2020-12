Turchia: Banca centrale aumenta tassi di interesse del 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale turca ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di due punti percentuali, al di sopra delle aspettative del mercato. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il tasso ufficiale della banca - noto anche come tasso repo a una settimana - è salito al 17 per cento, dal 15 per cento, ha riferito l’istituto di credito. La previsione mediana di 21 economisti intervistati dall'agenzia di stampa turca la scorsa settimana era per un aumento del tasso PcT a sette giorni di 150 punti base, ovvero 1,5 punti percentuali. A seguito della mossa, la lira turche si è apprezzata di quasi l'1 per cento contro il dollaro Usa. Nella sua ultima riunione del 19 novembre, la Banca centrale ha aumentato il tasso sulle operazioni pronti contro termine a una settimana dal 10,25 per cento al 15 per cento, adottando misure per semplificare il quadro operativo della politica monetaria. Parlando ai media nei giorni scorsi, Naci Agbal, governatore della Banca centrale turca, ha affermato che il rischio di inflazione al rialzo richiederà una posizione di politica monetaria rigida e decisa nel 2021, aggiungendo che sarà rafforzata se necessario.(Tua)