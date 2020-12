Covid: Crimi, le prossime due settimane saranno cruciali, prescrizioni non sono capriccio dittatoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, osserva che "oggi tutta l'Italia è zona rossa, e le prossime due settimane saranno cruciali. Non è stato semplice introdurre limiti e restrizioni per le festività di Natale. Tutti - continua il viceministro all'Interno su Facebook - vorremmo poter riabbracciare parenti e amici, trascorrere queste giornate in loro compagnia, soprattutto dopo mesi di rinunce, di sacrifici, di sofferenza. Ma fuori c'è un virus che non guarda alle ricorrenze e ci impone ancora massima attenzione e cautela. Domani è Natale, la festa che più di tutte rappresenta il senso della famiglia. In questa pandemia proprio le famiglie, le persone e la loro umanità hanno fatto la differenza. L'hanno fatta comprendendo la gravità del momento, e assumendosi la responsabilità dei propri comportamenti. L'hanno fatta indossando mascherine, mantenendo il distanziamento, evitando di assembrarsi, lavandosi spesso le mani. L'hanno fatta rinunciando alle proprie abitudini per ridurre il rischio di contagio. Hanno fatto tutto questo per proteggere prima le persone che stavano loro a cuore, e poi sé stessi. Non senza dolore, non senza inquietudine e paura - prosegue Crimi -. Ma hanno saputo rispettare le regole che ci siamo dovuti dare. Perché scoprire di aver contagiato qualcuno a noi caro per via della nostra arroganza e superficialità, farebbe male a chiunque. Anche a chi oggi si vanta di essere al di sopra di queste regole, e di non volerle rispettare". (segue) (Rin)