Covid: Crimi, le prossime due settimane saranno cruciali, prescrizioni non sono capriccio dittatoriale (2)

- L'esponente del M5s aggiunge: "Ogni giorno il nostro pensiero va a chi non c'è più, a chi in questa pandemia ha perso qualcuno, e al personale medico e infermieristico che anche in queste ore resta in prima linea per tutti noi. Ma dobbiamo pensare anche a chi oggi c'è ed è nostro dovere proteggere, con le nostre scelte, i nostri comportamenti, il nostro senso di responsabilità. Da ciò dipende la nostra capacità di uscire al più presto da questo incubo. Limiti e prescrizioni non sono un capriccio dittatoriale, e osservarli non è debolezza. È civiltà - conclude il senatore pentastellato -, senso del bene comune, solidarietà verso chi ci sta accanto. Rispettiamoli e invitiamo gli altri a fare altrettanto. Grazie a tutti". (Rin)