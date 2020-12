Speciale difesa: Toscana, difesa civica, più istanze e minori tempi di attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 1940 le pratiche presentate al difensore civico della Toscana nel 2020 contro le 1827 del 2019, ma con una riduzione dei tempi di attesa. Si rileva un sensibile aumento delle istanze presentate, nonostante quelle seriali, ripetitive, provenienti da un medesimo soggetto siano state conteggiate una sola volta. Una tendenza che è in crescita dal 2018, con elementi di dinamicità in tutti i settori d'intervento, specialmente riguardo alle conciliazioni nel settore idrico. Tempi di risposta più veloci agli utenti, invece, grazie ad una nuova metodologia, in base alla quale le istanze vengono subito protocollate e assegnate al difensore. Tra le istanze presentate nel 2020, 53 riguardano il settore ambiente (55 nel 2019), 277 l’assetto istituzionale (314 nel 2019), 13 l’immigrazione (19 nel 2019), 29 le attività produttive (16), 37 l’istruzione (28), 93 il lavoro (78), 211 l’ordine finanziario (240), 57 le politiche sociali (43), 213 la sanità (176), 267 i servizi pubblici (234), 196 il territorio (211), 220 le conciliazioni per il servizio idrico (322), 6 per le altre attività (3), 181 quella ancora in via di definizione e 87 quelle del Tribunale dei minori (88). “Il nostro ruolo - ha detto il difensore civico regionale Sandro Vannini - è quello di rimuovere gli ostacoli amministrativi con volontà e buon senso, prima con la moral suasion, poi, tenacemente e reiteratamente, con l'insistenza del pubblico dipendente che comprende le angosce del cittadino". (Ren)