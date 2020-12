Speciale difesa: Francia, ministero Difesa vuole che Photonis resti sotto controllo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Parigi sta lavorando per cercare di trovare una "soluzione francese" al salvataggio di Photonis, azienda specializzata nella produzione di visori notturni impiegati in ambito militare. Lo scrive il quotidiano "La Tribune", spiegando che il governo francese ha messo il veto all'acquisizione da parte del gruppo statunitense Teledyne. Dopo essersi inizialmente opposti, Safran e Thales hanno ceduto alla pressione del ministero, accettando lo studio di uno schema industriale destinato ad accogliere nella loro orbita Photonis. Secondo il progetto di Parigi, la banca pubblica Bpifrance acquisterà Photonis dal fondo Ardian per poi cederlo a Lynred, controllata paritaria di Safran e Thales. I due gruppi francesi al momento non vogliono immettere liquidità nel progetto, ma sono disponibili a partecipare con Lynred. (Frp)