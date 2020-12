Speciale difesa: Pomezia, apre lo sportello del Consumatore, informazioni e consulenza per difendere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Pomezia dal 23 dicembre 2020 possono contare sull’aiuto e sull’assistenza dello sportello del Consumatore, che apre le porte anche nella città di Pomezia, presso la delegazione di Torvaianica. "Lo sportello, finanziato da Città metropolitana di Roma Capitale e dal comune di Pomezia - si legge in una nota - è aperto in collaborazione con il Codacons – coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Roma. Lo sportello del Consumatore ha lo scopo da un lato di informare ed educare il cittadino sui propri diritti, difenderlo e tutelarlo in caso di problematiche, orientarlo verso scelte più consapevoli, dall’altro di migliorare il livello di conoscenza dei cittadini sul funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori. Grazie allo Sportello, il cittadino potrà, inoltre, segnalare eventuali disservizi e fare proposte e suggerimenti per la loro risoluzione". (Com)