Speciale difesa: Aeronautica, consegnati al 61mo stormo primi due velivoli T-345A

- Sono da poco atterrati, ieri mercoledì 23 dicembre, sull’aeroporto militare di Lecce-Galatina, sede del 61mo Stormo, i primi due esemplari del velivolo d’addestramento basico T-345A (M-345 High Efficiency Trainer – Het sviluppato e prodotto da Leonardo Spa), aeromobile totalmente “made in Italy” destinato a sostituire gradualmente tutta la flotta di MB339 della Forza armata, tra cui quelli della Pattuglia acrobatica nazionale. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Aeronautica militare. Il nuovo addestratore sarà impiegato dal 61mo Stormo per le fasi 2 e 3 dell’iter formativo dell’Aeronautica militare e delle forze aeree estere che intendono formare i propri piloti presso la scuola internazionale di volo. Inizia così un nuovo e completo programma addestrativo che integrerà il 61mo Stormo con la futura International Flight Training School (Ifts), i cui lavori sono stati inaugurati lo scorso 16 dicembre presso la base aerea di Decimomannu. Il nuovo jet biposto sarà il pilastro formativo per le nuove generazioni dei piloti e consentirà di ottenere un miglioramento della qualità addestrativa a costi inferiori (da cui il nome High Efficiency Trainer); inoltre grazie allo sviluppo di tecnologie già in uso sul T-346A, il 345 permetterà un passaggio più dinamico ed efficiente alla fase avanzata dell’addestramento “Advanced/Lead-In to Fighter Training” (fase 4). (Com)