Speciale difesa: Difesa servizi e Istituto per il credito sportivo insieme per valorizzare beni storici e impianti sportivi

- L'amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, Fausto Recchia, e il presidente dell'Istituto per Il credito sportivo, Andrea Abodi, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare militare a vocazione sportiva e culturale affidato alla Società, con l'obiettivo di promuovere nuove progettualità gestionali che coinvolgano attivamente le istituzioni militari e non solo, i cittadini e le imprese. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il Protocollo ha una durata triennale e prevede lo stanziamento da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo di un primo plafond di 20 milioni di euro, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti che prevedano interventi su beni immobili militari con caratteristiche di beni storici e impianti sportivi, unitamente a quelli ricompresi in circoli ricreativi, con funzione di protezione sociale per il personale del Dicastero. L'accordo rientra in una logica di partenariato pubblico-privato in termini di creazione del valore e di sviluppo e rilancio dei territori, infatti i finanziamenti, destinati sia a Difesa servizi sia ai soggetti concessionari o affidatari degli immobili pubblici da essa gestiti, sono dedicati alla realizzazione di interventi di riuso, riqualificazione e recupero degli immobili pubblici nei settori dello sport e della cultura, con particolare riguardo a la messa in sicurezza (incluse le misure previste per fronteggiare l'attuale situazione emergenziale da Covid-19), l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'implementazione tecnologica. (Com)