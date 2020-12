Speciale difesa: Colombia, presidente Duque nomina nuovo direttore della Polizia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva nominato Daniel Palacios come nuovo ministro dell'Interno in sostituzione di Alicia Arango, designata rappresentante presso l'ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite. Palacios, ha scritto Duque in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, "ha svolto l'incarico di consigliere e presidente del consiglio municipale di Bogotà" ed è stato consigliere del Comando generale dell'esercito. Ad Alicia Arango, che prima di guidare l'Interno era stata ministra del Lavoro, va "tutta la gratitudine" del presidente. "Servitrice pubblica esemplare, donna di principi e convinzioni" Arango "ha accompagnato dal primo giorno la costruzione dell'opera di governo, per un paese impegnato con i lavoratori e a difesa dei diritti umani e sindacali". (Mec)