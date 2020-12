Russia: Putin tiene incontro con governo su risultati conseguiti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro con il governo, il presidente russo Vladimir Putin ha riassunto i risultati del lavoro del Consiglio dei ministri nel 2020.Il capo dello Stato ha osservato che in breve tempo il governo ha avviato un lavoro sistematico per combattere la diffusione del coronavirus. I ministri, ha affermato, non si sono arresi e "hanno mantenuto la loro compostezza, autocontrollo, efficienza. Hanno lavorato sotto carichi pesanti". Il presidente ha espresso fiducia nel fatto che i test superati "abbiano rafforzato e temprato" tutti, compreso il governo. (Rum)