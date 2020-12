Speciale difesa: Russia, attivista Galjamina prosegue attività politica attiva dopo sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista e deputata municipale russa, Julia Galjamina, intende proseguire la vita politica attiva dopo l'entrata in vigore della sentenza, pronunciata il 23 dicembre dal tribunale Tverskoj, che la vede condannata a due anni con sospensione della pena, per ripetute irregolarità nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche. Lo ha annunciato la stessa esponente politica in diretta all'emittente radio "Echo Moskvy". "Il verdetto è assolutamente ingiusto, mira a limitare le mie attività politiche. Ma voglio dire che le persone che hanno iniziato tutto questo nell'amministrazione presidenziale si sono sbagliate profondamente. Non hanno limitato le mie attività, anzi, ora ho molto tempo per dedicarmi alla politica. Loro stessi si pentiranno di averlo fatto. Dall'inizio del nuovo semestre non potrò più insegnare e poi avrò molto tempo per dedicarmi alla politica", ha dichiarato Galjamina, precisando che lo scopo principale della persecuzione legale è stato quello di vietarle di candidarsi alla Duma di Stato nel 2021. L'accusa ha chiesto di condannare Galjamina a tre anni di colonia a regime generale. La difesa ha insistito per l'assoluzione totale. Gli avvocati si sono appellati al fatto che le riunioni cui ha partecipato sono state estremamente pacifiche. La deputata municipale è chiamata a responsabilità per aver pubblicato all'inizio di luglio un invito a prendere parte il 15 luglio a una manifestazione nel centro di Mosca non approvata dalle autorità. In precedenza è stata ripetutamente ricondotta alla responsabilità amministrativa per violazioni simili. Galjamina definisce motivate politicamente le accuse contro la propria persona, volte a limitare i propri compiti istituzionali. (Rum)