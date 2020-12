I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: uccise oltre 100 persone in nuovo attacco armato nel Benishangul-Gumuz - Più di 100 persone sono state uccise da aggressori armati nel villaggio etiope di Bekoji, situato nella regione occidentale di Benishangul-Gumuz. Lo ha riferito in un comunicato la Commissione per i diritti umani dell'Etiopia, mentre già in precedenza il personale medico di una clinica regionale aveva confermato il ricovero di almeno 30 persone, di cui alcune in condizioni critiche. Degli incendi sono stati appiccati e sparatorie scatenate durante l'attacco di ieri, avvenuto all'alba e all'indomani della visita resa dal primo ministro Abiy Ahmed nella regione. Il portavoce del governo dello Stato di Benishangul-Gumuz, Beyene Melese, ha accusato dell'attacco gruppi definiti "contro la pace". Il premier si era recato nella regione, dove vivono numerosi gruppi etnici, proprio per disctuere del proliferare delle violenze. "Il desiderio dei nemici di dividere l'Etiopia lungo linee etniche e religiose esiste ancora", ha scritto il primo ministro su Twitter dopo la sua visita. "Questo desiderio rimarrà insoddisfatto". (segue) (Res)