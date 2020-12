I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: esercito su violenze nel Benishangul-Gumuz, uccisi 42 aggressori - L'esercito etiope ha ucciso 42 combattenti ritenuti responsabili di aver partecipato ieri all'attacco contro il villaggio di Bekoj, nello Stato regionale occidentale di Benishangul-Gumuz, nel quale sono morte almeno 100 persone. Lo riferisce l'emittente di Stato "Fana", che cita fonti militari e aggiunge che cinque funzionari del Benishangul-Gumuz sono stati arrestati in relazione all'attacco. Fra questi figurano il ministro di Stato del lavoro e degli affari sociali, Tomas Kuwi, l'ex vice amministratore delegato dello Stato, Adigo Amsaya, l'ex direttore dell'Agenzia per la scienza e la tecnologia Shiferaw Cheliso, il capo dell'ufficio di Metekel del Partito della prosperità (il partito al governo in Etiopia) Banding Mara e l'ex leader della zona di Metekel, Arega Balbid. Secondo l'ufficio di comunicazione dello Stato regionale le persone uccise dall'esercito erano "elementi anti-pace" e diverse armi sono state sequestrate dopo l'attacco. Dopo l'attacco di ieri il premier Abiy Ahmed, che si è reso in visita a Metekel la vigilia per discutere delle continue violenze, ha annunciato il dispiegamento dell'esercito nella regione. (segue) (Res)