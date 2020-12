I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: variante Covid, Londra dispone divieto di ingresso nel Regno Unito - Il Regno Unito ha vietato l'ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dal Sudafrica, a causa del crescente numero di persone infette da una nuova variante di Covid-19 più virulenta delle altre in circolazione che si starebbe diffondendo nel Paese africano. Il governo britannico ha reso noto che chiunque sia transitato dal Sudafrica negli ultimi 10 giorni non sarà ammesso nel Regno Unito, ma la regola non si applicherà ai cittadini britannici e irlandesi, i quali dovranno però autoisolarsi per 10 giorni. La variante sudafricana è stata identificata in due persone nella capitale Londra e nel nord-est dell'Inghilterra, entrambe in contatto con persone che erano recentemente state in visita nel Paese africano. (Res)