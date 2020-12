I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Turchia consegna due gommoni alla Guardia costiera di Tripoli - Il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato di aver ricevuto due gommoni forniti dalla Turchia, destinati all'amministrazione della Guardia costiera di Tripoli. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia che si è svolta ieri, 23 dicembre, nella capitale libica, in occasione della conclusione del corso di guida di gommoni e manutenzione motori a beneficio della Guardia costiera libica, organizzato dagli ufficiali del ministero dell'Interno turco, secondo quanto dichiarato oggi dal ministero dell'Interno del Gna sulla sua pagina Facebook. I due gommoni sono stati presi in consegna dal direttore del dipartimento per la sicurezza costiera, il generale Muhammad al Nuwaisri, alla presenza del rappresentante della Guardia costiera turca, Raed Murad Yuksel. La cerimonia ha anche visto la consegna dei certificati ai tirocinanti alla fine del programma di formazione, poiché questa sessione rientra nel quadro dell'impegno del dipartimento della Guardia costiera per aumentare l'efficienza dei suoi dipendenti, in collaborazione con l'Amministrazione generale della formazione e la parte turca. (segue) (Res)