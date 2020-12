I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: almeno 20 morti in un naufragio al largo della Tunisia - Almeno 20 migranti sono morti in un naufragio al largo delle coste della Tunisia. Lo riferisce un aggiornamento dell’ultima ora pubblicato sul sito web dell’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”. Nelle scorse ore, l'organizzazione non governativa Alarm phone, che si occupa di monitorare le barche dei migranti nel Mediterraneo, aveva riferito che un natante con 65 persone in fuga dalla Libia, tra cui diversi bambini, si trovava in difficoltà, alla deriva tra le isole tunisine Kerkennah e l’isola italiana di Lampedusa. Non è chiaro se si tratti della stessa imbarcazione indicata dalla stampa tunisina. (segue) (Res)