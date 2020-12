© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: re Felipe, attesa per discorso di Natale nel quale dovrebbe dissociarsi da Juan Carlos - C'è grande attesa in Spagna per il tradizionale discorso di fine anno che il re Felipe VI terrà questa sera alla nazione al termine di un anno caratterizzato non solo dalle drammatiche conseguenze della pandemia del coronavirus ma anche da varie inchieste giudiziarie che hanno coinvolto suo padre, Juan Carlos. Secondo varie fonti stampa, Felipe si dissocerà più o meno esplicitamente dal sovrano emerito per salvaguardare il prestigio della Corona, che negli ultimi mesi è stata duramente attaccata dai partiti indipendentisti e da Unidas Podemos, principale alleato di governo del primo ministro Pedro Sanchez. L'esecutivo avrebbe già ricevuto il testo del discorso valutandolo "all'altezza delle aspettative", frutto di un intenso dialogo che si è svolto negli ultimi giorni tra il capo dello Stato e la presidenza del governo con l'obiettivo di rivitalizzare l'immagine della Corona. (segue) (Res)