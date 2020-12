© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moldova: Sandu presta giuramento, "sarò la presidente dell'integrazione europea" - La presidente eletta Maia Sandu ha prestato giuramento in una cerimonia che si è svolta al Palazzo della Repubblica alla presenza dei deputati del Parlamento, dei magistrati della Corte costituzionale, dei rappresentanti del Corpo diplomatico, ma anche di alcuni ospiti, invitati all'evento. Dopo aver prestato giuramento come nuovo presidente della Repubblica, Sandu ha tenuto un discorso rivolgendosi ai cittadini in romeno, russo, ucraino e gagauzo. Sandu ha promesso di difendere gli interessi della Moldova e ha esortato la popolazione a sostenerla. "Cari cittadini, cari moldavi, cari amici della Moldova, sono una di voi, una persona semplice, una figlia di questa terra che è entrata in politica sconvolta dall'ingiustizia che la circonda e dalla corruzione che soffoca l'intero Paese. A novembre avete dato lezioni di patriottismo e spirito civico. Con questo voto di fiducia e la vostra preziosa speranza, entro oggi dalla porta della Presidenza. A coloro che sono nel paese e nella diaspora, a quelli di voi che hanno capito che la Moldova ha bisogno di ciascuno di noi, voglio ringraziarvi e chiedervi di continuare ad andare insieme", ha detto. (Res)