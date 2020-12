I fatti del giorno - Medio oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Iraq, Egitto e Giordania avviano integrazione industriale e commerciale - Egitto, Iraq e Giordania hanno concordato una serie di misure esecutive per avviare un'integrazione commerciale e industriale fra i tre paesi. Un team tecnico egiziano sarà inviato in Iraq insieme al personale dell'ambasciata giordana a Baghdad per valutare le esigenze irachene riguardo alla riabilitazione delle fabbriche inattive e per osservare le opportunità di investimento disponibili nel mercato nazionale, ha affermato ministro egiziano del Commercio e dell’industria, Nivene Gamea. "Sono già stati identificati una serie di settori, comprese le industrie farmaceutiche, petrolchimiche, chimiche, del cuoio e della ceramica", ha indicato Gamea. "L'Egitto e la Giordania stanno valutando la possibilità di organizzare una mostra perpetua per i prodotti di entrambi i paesi a Baghdad", ha aggiunto l’esponente del governo del Cairo. Un incontro fra i tre ministri, tenutosi oggi in videoconferenza, ha discusso anche degli sviluppi relativi alla creazione di una zona franca lungo il confine iracheno-giordano. "Quest’area potrebbe essere un punto focale per rafforzare la cooperazione industriale fra i tre paesi, attingendo dall'esperienza egiziana nella creazione e gestione delle zone industriali e degli hub", si legge in un comunicato stampa del dicastero egiziano. Nei giorni scorsi, il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouli, ha presieduto una serie di incontri con alti funzionari egiziani, giordani e iracheni per l'attivazione della cooperazione trilaterale. (segue) (Res)