I fatti del giorno - Medio oriente (4)

- Kuwait: al via campagna vaccinazione Pfizer contro il coronavirus - Il Kuwait ha lanciato ieri la campagna di vaccinazione contro il coronavirus dopo aver ricevuto 150 mila dosi della Pfizer. Il ministro della Salute kuwaitiano, Sheikh Basil al Sabah, ha affermato che le fasi di prioritizzazione dei destinatari della vaccinazione saranno quattro e nella prima saranno inclusi tutti gli operatori sanitari. Il numero di persone registrate per ricevere il vaccino sull’apposito sito web ha raggiunto finora quota 73 mila, una cifra in continuo aumento. “Il processo di vaccinazione continuerà fino a quando tutti coloro che desiderano ricevere il vaccino non saranno vaccinati", ha assicurato il ministro. (segue) (Res)