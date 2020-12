I fatti del giorno - Medio oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: uccisi due esponenti Stato islamico nella provincia di Kirkuk - Il portavoce del comandante in capo delle forze armate dell’Iraq, Yehia Rasool, ha annunciato ieri l’omicidio di due esponenti dello Stato islamico (Is), fra cui un uomo noto come “assistente del governatore dell’Iraq” nella gerarchia dell’organizzazione terroristica. Secondo quanto riferito in un comunicato, “le unità del Servizio antiterrorismo (Cts) hanno eseguito all’alba di oggi due operazioni specifiche nelle regioni a sud del governatorato di Kirkuk, e a ovest della capitale Baghdad”. Secondo Rasool, “la forza tattica speciale ha eseguito un’operazione preventiva con velivoli ed elicotteri nella regione di Wadi al Shay, che ha condotto all’uccisione di due elementi terroristici dello Stato islamico, dopo uno scontro avvenuto all’interno del loro rifugio”. In particolare, prosegue il portavoce, “uno di questi elementi uccisi era il primo assistente del governatore dell’Iraq, soprannominato Shaalan”. (Res)