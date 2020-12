© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: protesta agricoltori, delegazione Congresso dal presidente per chiedere revoca riforme - Una delegazione del Congresso nazionale indiano (Inc) guidata da Rahul Gandhi è stata ricevuta oggi dal presidente della Repubblica dell’India, Ram Nath Kovind. Il politico, figura di spicco del principale partito di opposizione, ha presentato al capo dello Stato una lettera e una petizione firmata da venti milioni di persone per la revoca delle tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate alla fine di settembre. Il Congresso ha chiesto che venga convocata una sessione speciale del parlamento affinché le norme possano essere revocate. Nella lettera il partito accusa il governo di Narendra Modi di essere “autocratico” e “contro gli agricoltori” e di favorire gli interessi del “capitalismo clientelare”. Inoltre, è stato sottolineato che la protesta dei coltivatori è giunta a Nuova Delhi ormai da un mese e va avanti in condizioni estreme, a causa della miseria e delle rigide temperature, al punto che 44 manifestanti hanno perso la vita. Gandhi è stato accompagnato Ghulam Nabi Azad, leader dell’opposizione al Consiglio degli Stati, la camera alta, e da Adhir Ranjan Chowdhury, leader dell’opposizione alla Camera del popolo, quella bassa. Ad altri dirigenti, invece, non è stato permesso di recarsi a Rashtrapati Bhawan, la residenza presidenziale. Priyanka Gandhi, segretaria generale dell’Uttar Pradesh orientale (e sorella di Raul), e altri esponenti sono stati trattenuti in custodia dalla polizia. (segue) (Res)