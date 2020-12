© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: crisi Partito comunista, ambasciatrice cinese Hou incontra Dahal - L’ambasciatrice della Cina a Katmandu, Hou Yanqi, ha incontrato oggi Pushpa Kamal Dahal, copresidente del Partito comunista del Nepal (Ncp). L’incontro, in evidenza sulla stampa nepalese, è avvenuto questa mattina a casa di Dahal ed è stato preceduto, ieri sera, da una visita della diplomatica alla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, per quello che l’ufficio di presidenza ha definito un incontro ordinario programmato. Il Partito comunista è al governo nel Paese himalayano, ma è diviso tra la fazione di Dahal e quella del primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli. La crisi ha paralizzato l’esecutivo, che ha chiesto e ottenuto dal capo di Stato lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, la camera bassa. Non è la prima volta che l’ambasciatrice cinese incontra dirigenti dell’Ncp: è già successo nei mesi scorsi e secondo la stampa nepalese la diplomatica è intervenuta per cercare di mediare e tenere unito il partito. (Res)