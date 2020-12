Usa: Washington prepara nuove sanzioni contro il progetto del Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ripreso a dicembre i lavori di realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, un'opera dal costo stimato in 9,5 miliardi di euro già completata al 90 per cento, che veicolerà il gas russo nel Nord Europa e in Germania aggirando l'Ucraina. I lavori, che attualmente si concentrano su un tratto di mare di 2,6 chilometri all'interno della zona economica esclusiva della Germania, hanno subito un arresto di circa un anno per effetto delle sanzioni già varate dagli Stati Uniti. Gli Usa affermano che una volta operativo, il gasdotto comprometterebbe la sicurezza energetica europea. La Russia replica che le sanzioni Usa sono a tutti gli effetti una forma di "concorrenza illecita" tesa a far guadagnare quote del mercato europeo al gnl statunitense. (Nys)