Cina: Covid, approvata domanda di Sinopharm per il lancio del vaccino sul mercato

- Il Centro per la valutazione dei farmaci dell'Amministrazione nazionale dei prodotti medici cinese ha approvato oggi la domanda di Sinopharm – principale produttore di vaccini del Paese – per il lancio sul mercato dei suoi vaccini contro il coronavirus. Si tratta della prima approvazione di un vaccino per il coronavirus in Cina. Le azioni di Sinopharm si sono apprezzate del nove per cento in seguito alla notizia. Anche i titoli azionari legati al trasporto della catena del freddo hanno registrato guadagni. Sinopharm ha presentato la sua domanda il 25 novembre. L'azienda ha recentemente dichiarato al quotidiano "Global Times" di aver raccolto dati da Paesi che effettuano studi clinici sui suoi potenziali vaccini, come gli Emirati Arabi Uniti. La casa farmaceutica aveva riferito dati clinici di Fase 3 all'Amministrazione del farmaco cinese e sta fornendo dati più dettagliati, come richiesto. Il produttore del vaccino rilascerà i suoi dati anche su riviste accademiche dopo l'approvazione. (segue) (Cip)