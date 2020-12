Cina: Covid, approvata domanda di Sinopharm per il lancio del vaccino sul mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tao Lina, esperta di vaccini con sede a Shanghai ha dichiarato oggi al "Global Times" che potrebbe esserci un lancio sul mercato del vaccino intorno al primo gennaio 2021 dopo la pubblicazione dei dati clinici di Fase 3. Molte aree della Cina, tra cui Zhuhai nella provincia meridionale del Guangdong, Yiwu, Jiaxing e Shaoxing nella provincia orientale dello Zhejiang e nel Sichuan, hanno autorizzato la somministrazione di emergenza per i gruppi ad alto rischio per affrontare le infezioni importate e la recrudescenza di sporadici casi locali. I vaccini di Sinopharm, che utilizzano virus inattivati incapaci di replicarsi nelle cellule umane per innescare una risposta immunitaria, richiedono due dosi. Il prodotto di Sinopharm è stato ufficialmente approvato dagli Emirati Arabi all'inizio di questo mese. Il vaccino ha un'efficacia comprovata dell'86 per cento, ha affermato il ministero della Salute emiratino all'inizio di dicembre, sulla base di un'analisi ad interim degli studi clinici di Fase 3. (Cip)