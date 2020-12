Roma: controlli per nuove misure restrittive zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziati i controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma, per le nuove misure restrittive previste dal governo in vigore da oggi e fino al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. È vietato ogni spostamento fra Regioni ma resta consentito lo spostamento tra comuni per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. (Rer)