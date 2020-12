Moldova: sette capi di Stato fanno congratulazioni congiunte a Maia Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha ricevuto le congratulazioni congiunte di un gruppo di sette capi di Stato dell'Europa centro-orientale. Lo comunica l'agenzia di stampa polacca "Pap". I presidenti di Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Romania e Slovacchia hanno infatti inviato una nota di congratulazioni congiunta, pubblicata oggi. Nel testo si legge che "Maia Sandu ha ottenuto un forte mandato dai cittadini della repubblica di Moldova, che si aspettano cambiamenti, un programma molto ambizioso di riforme, la democrazia e legami più stretti con l'Unione europea". "Esprimiamo pieno sostegno a Maia Sandu e ai suoi sforzi per il consolidamento dell'attuazione delle riforme, fondate su valori democratici, sulle libertà fondamentali e sullo stato di diritto", affermano i presidenti di sette Paesi della regione. "Siamo inoltre pronti a condividere le nostre esperienze in ambito di riforme e di integrazione europea, che possono aiutare a determinare lo sviluppo e il benessere della Moldova nella sua strada verso l'Ue", continuano i capi di Stato. L'ex premier Maia Sandu si insedia ufficialmente oggi come nuova presidente della Moldova dopo aver vinto le elezioni a metà novembre contro Igor Dodon. Sarà la prima donna a coprire questo ruolo. (Moc)