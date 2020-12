Libia: missione Onu, elezioni nazionali tra un anno esatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso oggi le sue congratulazioni a tutto il popolo libico per il 69esimo anniversario dell'indipendenza del Paese. “Oggi i libici festeggiano questa ricorrenza nazionale, mentre manca un anno alle elezioni nazionali previste per il 24 dicembre 2021”, si legge in una nota. “In questa giornata storica, la missione sottolinea l'importanza di costruire sui progressi positivi raggiunti dai libici, ponendo fine ai combattimenti, andando avanti con la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco globale, rafforzando le misure di rafforzamento della fiducia e di miglioramento continuo degli aspetti economici”, prosegue la missione delle Nazioni Unite. “Mentre la missione invita i libici a unire i loro sforzi e a compiere passi coraggiosi per voltare pagina con il passato e guardare avanti verso un futuro luminoso, in cui il caro popolo libico possa godere di pace, prosperità e prosperità, ribadisce il suo pieno impegno ad aiutare i libici a costruire il loro Stato unificato, a ripristinare la sovranità del paese e porre fine alle interferenze straniere”, conclude Unsmil. (Lit)