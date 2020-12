Ucraina: premier Shmyhal, possibile revisione bilancio statale 2021 nel prossimo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio statale dell'Ucraina per il 2021 potrebbe essere rivisto dopo il primo trimestre dell'anno. Lo ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Un concetto importante legato a questo documento bilancio è che esso deve rimanere realistico ed equilibrato. Se vediamo un aumento nelle entrate statali, il bilancio potrebbe essere rivisto dopo il primo trimestre", ha detto Shmyhal. Il 15 dicembre, la Verkhovna Rada ha approvato il bilancio statale dell'Ucraina per il 2021, con entrate previste a 1.092 miliardi di grivnie (31,5 miliardi di euro), spese per 1.328 miliardi di grivnie (38,3 miliardi di euro) e deficit di bilancio al 5,5 per cento del Pil. (Rum)