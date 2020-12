Carabinieri: Volpi (Copasir), complimenti a Luzi, prestigioso incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, rivolge in una nota al generale Teo Luzi,nuovo comandante fenerale dell'Arma dei Carabinieri, le sue "felicitazioni per l'importantissimo e prestigioso incarico. Sono certo - prosegue - che guiderà in modo diligente l'Arma dei carabinieri, da sempre simbolo di contemporaneità e legame a quei valori e tradizioni che la caratterizzano quali coraggio, determinazione, spirito di servizio e sacrificio per la nostra Patria. Al tempo stesso - conclude il presidente Volpi - va il mio ringraziamento al generale Giovanni Nistri per il lavoro svolto in questi anni difficili del suo mandato. Due uomini dello Stato che onorano il Paese". (Com)