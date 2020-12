Moldova: Dodon non partecipa alla cerimonia di insediamento della neo presidente Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Moldova, Igor Dodon ha annunciato che oggi non parteciperà alla cerimonia di insediamento della neoeletta presidente della Moldova, Maia Sandu. Lo riferisce il quotidiano moldavo "Ziarul de Garda". Dodon afferma che parteciperà solo all'evento per il passaggio di consegne e aspetterà il neo presidente della Repubblica presso la sede della Presidenza. "Domani non parteciperò all'inaugurazione del nuovo presidente. Non sono obbligato a partecipare alla procedura di inaugurazione, ma nella seconda parte, in quanto corretta e civile, parteciperò e trasmetterò tutte le attribuzioni", ha detto nella serata di ieri Dodon. (Moc)