Ucraina: Zelensky promulga legge su estensione status speciale Donbass fino a dicembre 2021

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha promulgato la legge che estende lo status speciale del Donbass fino al 31 dicembre 2021. In precedenza il Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha approvato la legge in questione, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. La legge sullo status speciale del Donbass è stata adottata dalla Verkhovna Rada dell'Ucraina nel 2014, ma non è mai stata attuata. Nell'autunno del 2018, il parlamento ucraino l'ha prorogata fino alla fine del 2019 e, dopo l'incontro a Parigi dei Quattro di Normandia (Russia, Germania, Francia, Ucraina) nel dicembre 2019, la Verkhovna Rada in una riunione straordinaria ha prorogato la legge sullo statuto speciale del Donbass fino al 31 dicembre 2020. (Rum)