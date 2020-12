Slovenia: governo annuncia il Piano per la ripresa con i fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sloveno ha avviato l'elaborazione finale di un piano per la ripresa economica. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il piano rappresenta la condizione per ottenere i 5,2 miliardi di euro concessi alla Slovenia dall'Unione europea nell'ambito del programma Next Generation Eu contro le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus. Il governo adotterà il piano dopo che Bruxelles lo avrà approvato a febbraio. Una prima bozza del piano sloveno era stata inviata in precedenza alla Commissione europea, la quale, secondo fonti non ufficiali, non aveva espresso piena soddisfazione sul contenuto. La stessa Commissione aveva però precisato che in questa fase è prematuro effettuare delle valutazioni complete. (Seb)