India: coronavirus, oltre 24 mila nuovi contagi e 312 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in India sono stati registrati 24.712 nuovi casi e 312 decessi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità nell’ultimo bollettino, aggiornato a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi). Tra i positivi di oggi ce ne sono nove (e 29 da domenica) provenienti dal Regno Unito, per i quali non è stato ancora accertato se siano stati contagiati dalla nuova variante del virus. I casi complessivi sono saliti a 10.123.778, con 146.756 decessi. I pazienti guariti o dimessi dagli ospedali sono 9.693.173 mentre i casi attivi sono 283.849, pari al 2,8 per cento del totale. Il tasso di recupero è del 95,75 per cento e quello di letalità dell’1,45 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.039.645 test e il totale ha raggiunto 165.308.366, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus, ma più di tre quarti (76,48 per cento) dei nuovi casi si concentrano in dieci. Il Maharashtra è il più colpito in termini assoluti, anche se i contagi sono in calo. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. (segue) (Inn)