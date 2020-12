Germania: Covid, Steinmeier vede la luce alla fine del tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, “vede la luce alla fine del tunnel” della pandemia di coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, anticipando il contenuto del discorso di Natale di Steinmeier, che verrà trasmesso alla radio e in televisione alle 19:00 di domani, 25 dicembre. Il presidente tedesco ha incoraggiato i cittadini tedeschi essere fiduciosi nonostante l'emergenza Covid-19. “La pandemia ci ha ricordato quanto siamo vulnerabili noi umani, quanto fragile sia quella che chiamiamo la nostra vita normale”, ha detto Steinmeier. Tuttavia, ha aggiunto il capo dello Stato tedesco, “abbiamo anche potuto provare qualcos'altro: quanto siamo forti quando ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci siamo l'uno per l'altro”. Per Steinmeier, quest'anno, è difficile celebrare il Natale in maniera spensierata. Il pensiero va “ai tanti che hanno lottato” contro il coronavirus nei reparti di terapia intensiva e “hanno perso questa battaglia”. Molti sono morti di “una morte amare e solitaria”. Steinmeier ha poi espresso comprensione per la difficile situazione in cui si trovavano le persone a causa della pandemia. “Siamo stati tutti messi a dura prova dalle restrizioni che abbiamo dovuto imporre”, ha detto il presidente tedesco. (segue) (Geb)