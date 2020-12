Germania: Covid, Steinmeier vede la luce alla fine del tunnel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso di Natale, Steinmeier ha menzionato i negazionisti del coronavirus, definendoli “spesso particolarmente rumorosi”. Tuttavia, “la stragrande maggioranza” dei tedeschi è “ragionevole”, nella pandemia agisce “con considerazione e solidarietà, non perché venga loro ordinato, ma per ragionevolezza, compassione e responsabilità”. Secondo il presidente tedesco, è questa “la buona notizia” del 2020. “Spero che porteremo con noi questo senso civico nel prossimo anno”, ha auspicato Steinmeier, secondo cui la crisi dimostra quanto si possa essere coesi. Da questa esperienza si possono trarre coraggio e forza per mettersi in gioco contro altre minacce come il cambiamento climatico o contro la fame e la povertà. Steinmeier ha quindi affermato: “Agiamo insieme - nel nostro paese, in Europa, con un nuovo governo oltre l'Atlantico, anche in tutto il mondo”. (segue) (Geb)