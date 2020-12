Germania: Covid, Steinmeier vede la luce alla fine del tunnel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il presidente tedesco ha rivolto un appello ai cittadini affinché restino “ragionevoli e pazienti” anche “negli ultimi metri della lotta” contro la pandemia. Al riguardo, Steinmeier ha dichiarato: “Vi è ancora una strada lunga e ardua davanti a noi, quanto sarà lunga dipenderà da noi”. Grazie al vaccino sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer, ha sottolineato Steinmeier, si vede “la tanto attesa luce in fondo al tunnel” della pandemia di coronavirus. In vista del 2021, Steinmeier si è mostrato fiducioso, affermando: “Abbiamo avuto un momento difficile, ma non vediamo l'ora di festeggiare il prossimo Natale nel modo che amiamo, in una grande cerchia di famiglia, con i nostri amici, con abbracci e canti. Che la gioia dell'attesa ci aiuti ad abbellire queste festività fuori dall'ordinario”. (Geb)