Ucraina: Zelensky promulga legge su accesso popolazione a vaccini contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha promulgato la legge che permette l'accesso a tutti i cittadini alle cure contro il Covid-19, nella fattispecie i vaccini. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del capo dello Stato. "Il documento crea le condizioni per garantire l'accesso della popolazione ucraina a vaccini sicuri, di alta qualità ed efficaci contro il Covid-19. In particolare, si sta riducendo il periodo di tempo per l'approvazione delle sperimentazioni cliniche e la registrazione statale per i vaccini o altri preparati immunobiologici medici per la prevenzione specifica della malattia da coronavirus", si legge nel comunicato. La legge permetterà di ridurre l'onere per il sistema sanitario domestico introducendo un numero significativo di pazienti negli studi clinici. "Il documento accelererà l'ingresso nel mercato ucraino di vaccini che supereranno con successo gli studi clinici e influenzerà positivamente l'immagine dell'Ucraina. Ora non esiste un trattamento specifico per la malattia da coronavirus nel mondo, quindi il rapido sviluppo e l'applicazione di un vaccino efficace e sicuro contro di esso costituisce una misura vitale per ridurre la diffusione del contagio e la protezione dei gruppi vulnerabili della popolazione", si sottolinea nel comunicato. (Rum)