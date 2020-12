Serbia: al via oggi programma di vaccinazione della popolazione contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende oggi il via in Serbia la vaccinazione della popolazione contro la Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale, fra le autorità dello Stato saranno vaccinate per prime la premier Ana Brnabic e la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Darija Kisic Tepavcevic. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha precisato ieri che la campagna di vaccinazione si concentrerà in questa prima fase sugli ospiti delle case di cura per anziani. E' arrivato il 22 novembre in Serbia il primo contingente di vaccini Pfizer-BioNTech ordinato dalle autorità di Belgrado. Le dosi di vaccino sono arrivate con un aereo speciale atterrato all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. Il contingente è costituito da 4.800 dosi di vaccino. Agli inizi di dicembre il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che le prime dosi prodotte dalla casa farmaceutica Pfizer sarebbero arrivate entro la fine dell'anno. L'obiettivo, ha detto allora Vucic, è di avere il prossimo marzo circa 350 mila dosi di vaccino per la popolazione. Il capo dello Stato si è infine detto certo della sicurezza dei vaccini, osservando che i produttori provengono da "importanti Paesi del mondo" e che "nessuno è così pazzo da avvelenare le persone". La Serbia, secondo quanto precisato dal capo dello Stato, si è assicurata 1,8 milioni di dosi di vaccino per la fine di quest'anno e l'intero 2021. I vaccini provengono per lo più, ha aggiunto il presidente serbo, da Pfizer-BioNTech, ma ci sono trattative in corso anche "con i partner cinesi e russi e tutti gli altri", perché sono necessarie delle quantità maggiori per i cittadini serbi.(Seb)