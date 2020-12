Covid: Torino, prorogata fino a marzo 2021 esenzione su tassa di soggiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Damiano Carretto (Gruppo misto di minoranza), presentatore di vari emendamenti respinti a maggioranza dal Consiglio, pur dichiarandosi a favore del provvedimento ha insistito sull'opportunità di azioni sul lungo periodo, perché le aziende hanno esigenze di programmazione e servono risposte complessive su un tema che è strategico per la nostra città. Raffaele Petrarulo (Sicurezza e legalità), favorevole al provvedimento pur se insufficiente, ha invitato ad un ragionamento complessivo e di lungo respiro sugli investimenti per la promozione del turismo, oggi così fortemente in crisi, a partire dalle infrastrutture di trasporto urbano. (Rpi)