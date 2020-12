Turchia-Israele: fonti stampa, Azerbaigian media per migliorare le relazioni fra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian starebbe mediando per migliorare le tese relazioni tra Turchia e Israele. Lo riferisce il portale statunitense “Axios”, spiegando che il presidente azero, Ilham Aliyev, sta cercando di ricucire i rapporti tra i due Paesi, entrambi suoi alleati. Sia Turchia che Israele, infatti, hanno svolto un ruolo chiave nelle recenti evoluzioni nel Nagorno-Karabakh. Il giornalista e commentatore israeliano Barak Ravid scrive su “Axios” di aver ricevuto l’informazione da “alti funzionari israeliani”, senza tuttavia rivelarne l’identità. I droni e altri sistemi d'arma forniti da Turchia e da Israele hanno infatti aiutato Baku nel conflitto militare con l'Armenia. Ma le relazioni tra Turchia e Israele sono “congelate” da almeno un decennio. Sarebbe stato lo stesso Aliyev, secondo la ricostruzione di Ravid, a cercare di distendere le tensioni fra Israele e Turchia in una recente telefonata con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto riferito, il capo dello Stato turco avrebbe risposto positivamente all'idea di migliorare le relazioni con lo Stato ebraico. A detta dei consiglieri di Aliyev, nonostante le dichiarazioni spesso bellicose su Israele, Erdogan non nutre sentimenti anti-israeliani, ma sarebbe stato "mal consigliato" da alcuni suoi ex-collaboratori. (segue) (Nys)