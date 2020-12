Turchia-Israele: fonti stampa, Azerbaigian media per migliorare le relazioni fra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri azero, Jeyhun Bayramov, ha dichiarato in una recente telefonata con l’omologo israeliano, Gabi Ashkenazi, che l'Azerbaigian pensa che sia un buon momento per Israele e Turchia per riallacciare i rapporti. Né il ministero degli Esteri israeliano, né il consigliere per la politica estera di Aliyev hanno fornito un commento al riguardo. Le relazioni israelo-turche si sono deteriorate dalla guerra di Gaza del 2008 e i contatti sono stati congelati quasi completamente dopo l’incidente della “Flottiglia di Gaza" del 2010, quando un commando israeliano assaltò una nave di attivisti che stava tentando di violare un blocco per fornire aiuti a Gaza. L'allora presidente Barack Obama facilitò una telefonata trilaterale con Benjamin Netanyahu ed Erdogan nel 2013, per cercare di promuovere un accordo di riconciliazione. I colloqui si sono trascinati fino al 2016, ma l'eventuale accordo è naufragato due anni dopo, quando è emersa una nuova crisi relativa alla Spianata delle Moschee. Recentemente, Israele ha rafforzato i suoi rapporti con Grecia e Cipro per le esplorazioni nel Mediterraneo Orientale, circostanza che secondo alcuni osservatori potrebbe spingere la Turchia a riprendere i rapporti con lo Stato ebraico. (Nys)