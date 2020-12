Campania: Nonno (Fd'I), vicino a giudici di pace in sciopero della fame per i propri diritti violati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia massima vicinanza e faccio mia la battaglia dei giudici di pace e della magistratura onoraria che in Campania, così come nel resto d'Italia, stanno manifestando anche sottoponendosi allo sciopero della fame da decine di giorni, per vedersi riconosciuti basilari diritti a cui la categoria, per un paradosso tutto italiano, non ha accesso". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. "Nella nostra regione - prosegue Nonno - la battaglia è portata avanti dai Giudici di Pace O.Rossella Barone, Maria Cuomo e Antonella Giugliano a cui va il mio totale sostegno. In violazione delle direttive europee gli stessi lavorano in condizioni di assurdo precariato, senza avere diritto ad un inquadramento con una retribuzione, senza avere diritto ad assistenza e previdenza. Questioni che dovrebbero essere basilari per chi, come loro, rappresenta lo Stato. Investirò personalmente il Consiglio Regionale della Campania sul tema affinché la questione arrivi con forza al governo nazionale".(Ren)