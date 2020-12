Napoli: De Gregorio (Eav), cumana e circumvesuviana chiuse 25 e 26 dicembre, disponibile servizio su prenotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Eav proporrà progetti per rimodernare le nostre strutture ferroviarie e di trasporto, speriamo vengano finanziati dal Governo". A parlare è Umberto De Gregorio Presidente Eav ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele. "La nostra azienda - dichiara De Gregorio - sarà determinante in Campania nella programmazione e realizzazione di investimenti attraverso l'aiuto della Regione". Come da decreto emanato dal Governo, nei giorni prefestivi e festivi l'Italia sarà zona rossa. Il presidente Eav ha così deciso di chiudere la circumvesuviana e la cumana. "Siamo coerenti con le misure restrittive. Sappiamo che si può uscire solo per motivi necessari, il 25 e 26 chiudiamo circumvesuviana e cumana". E infine, ha così concluso: "Per chi si deve muovere secondo motivi previsti dal decreto, abbiamo messo a disposizione sul nostro sito internet un servizio a chiamata ad esempio per medici e infermieri che continuano a lavorare. Ci costa un ventesimo rispetto al tenere aperta la ferrovia". (Ren)