Infrastrutture: assessore Roma, al via manutenzione straordinaria Baldo degli Ubaldi-Angelo Emo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati martedì notte gli interventi di manutenzione straordinaria di via Baldo degli Ubaldi e di via Angelo Emo, fino a via Candia. Lo scrive su Facebook l'assessora alle Infrastrutture e lavori pubblici, Linda Meleo. "Si tratta di un appalto del valore complessivo di 1,2 milioni che prevede lavori su oltre 2 chilometri di strada, che rimettiamo a nuovo completamente scavando - spiega l'assessore -. Nelle immagini vedete l’inizio delle lavorazioni nella carreggiata di via Baldo degli Ubaldi che va da piazza Irnerio al sottopasso Anastasio II e nelle prossime settimane lavoreremo nella carreggiata opposta. I lavori saranno effettuati in orario notturno. Oltre al manto stradale, ci occupiamo di pulire le caditoie, bonificare il sistema idraulico, rimuovere parte della vegetazione negli spartitraffico centrali e riqualificare la segnaletica orizzontale. Una volta completati gli interventi in via Baldo degli Ubaldi, ci occuperemo di via Angelo Emo. In quel caso l’intervento prevede anche la risistemazione di parte dei marciapiedi danneggiati e l’installazione di nuovi parapedonali. Ancora strade nuove per la nostra città con interi quartieri che vengono resi sempre più fruibili e sicuri. Non ci fermiamo", conclude Meleo. (Rer)