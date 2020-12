Covid: Lamorgese, controlli sono e saranno potenziati, capillari e rigorosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Natale alle porte la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese rinnova in due interviste pubblicate su "Il Messaggero" e "Nazione-Carlino-Giorno" l'appello al senso di responsabilità dei cittadini, e tra questi dei giovani, invitati a non sottovalutare il rischio contagio da Covid-19, a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, come le persone anziane. I controlli sul rispetto delle misure di contenimento e sulle limitazioni agli spostamenti, previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre, "sono e saranno potenziati, capillari e rigorosi", spiega la ministra, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Attenzione massima poi anche sul fronte della sicurezza, con l'attività di vigilanza e prevenzione sempre operativa, sia sul fronte anti-crimine che anti-terrorismo. (Rin)