Migranti: “Sueddeutsche”, 1.072 i morti nel Mediterraneo nel 2020 e 3.468 i soccorsi

- Sono 1.072 i migranti deceduti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo nel 2020. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, sulla base dei dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), disponibili fino al 22 dicembre scorso. In base alle informazioni fornite dalle organizzazioni non governative che soccorrono i profughi nel Mediterraneo, i migranti salvati lungo la rotta centrale nel corso dell'anno sono stati 3.468. Come per l'Oim, anche per le ong i dati si fermano al 20 dicembre. Nel 90 per cento dei casi, i profughi che hanno attraversato il Mediterraneo nel 2020 erano partiti dalla Libia. (Geb)