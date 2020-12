Rapporto positivi-test più basso da ottobre, intesa sulla scuola tra governo e Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, in rapporto ai tamponi effettuati, risulta essere il più basso dal mese di ottobre, si sblocca l'intesa tra governo e Regioni per il rientro a scuola il 7 gennaio. A rilevare il record positivo sulla diffusione del contagio è stato il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa settimanale. L'ultimo bollettino del ministero della Salute rileva 14.522 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 175.364 tamponi effettuati. "Il rapporto fra contagiati e tamponi - ha spiegato Arcuri - è pari al 7,9 per cento e non era cosi basso da oltre 60 giorni, dal 20 ottobre".La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha commentato positivamente l'intesa raggiunta nel pomeriggio tra governo, Regioni, Province e Comuni sulle "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico". La titolare del dicastero di viale Trastevere si è detta "felice" dell'accordo. "Studentesse e studenti delle scuole secondarie - ha scritto la ministra su Twitter - finalmente potranno tornare a scuola. Ce lo avevano chiesto. E' giusto che possano farlo grazie all'impegno di tutte le istituzioni coinvolte". L'accordo prevede la ripartenza dell'attività scolastica in presenza al 50 per cento (nelle scuole superiori di primo e secondo grado) a partire dal 7 gennaio.Si assottiglia, intanto, il conto alla rovescia per il V-day, ossia il 27 dicembre. A tal proposito, Arcuri ha chiarito che "avere un vaccino in 10 mesi è un risultato straordinario" per cui "vanno ringraziati gli scienziati". Domenica "vaccineremo i primi cittadini in tutti i Paesi dell’Europa", ha aggiunto sottolineando che "ricorderemo questo giorno molto a lungo". La Pfizer "ha assicurato che nella settimana che inizierà il 28 dicembre arriveranno nel nostro Paese 450 mila dosi del vaccino che verranno consegnate nei 300 punti di somministrazione indicati". L'auspicio dunque "è poter iniziare la vaccinazione di massa" partendo dalle categorie già indicate. Per la somministrazione delle dosi "non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi".(Rin)